Выплаты дивидендов по незаблокированным иностранным акциям начнутся в середине августа

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Дивидендные выплаты по иностранным акциям, которые не попали под блокировку в Национальном расчетном депозитарии и не были обособлены на неторговых разделах, начнут поступать ориентировочно с середины августа, сообщил гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов.

"Одной из позитивных новостей для инвесторов в части блокировки является то, что после технологических доработок мы сможем выплачивать дивиденды по той части, которая не находится на неторговых разделах. Это ориентировочно случится в середине августа", - сказал Горюнов в эфире YouTube-канала "Финам Премиум".

Это произойдет после отделения бумаг на заблокированные разделы.

Выплаты могут начаться только по бумагам, которые поступили после начала обособления бумаг на неторговых счетах в конце мая. По выплатам, поступившим до 30 мая, пока решения нет. "Находимся в дискуссии с регулятором относительно того, как в этой ситуации поступить", - сказал Горюнов.

Банк России 30 мая обязал участников торгов "СПБ биржи" и обслуживающих их депозитариев определить и обособить иностранные ценные бумаги, которые учитываются и хранятся на счетах расчетного депозитария "СПБ биржи" "Бест Эффортс банк" в НРД, чтобы защитить права и интересы инвесторов в ситуации неопределенности. По обособленным иностранным ценным бумагам невозможно проводить расчеты из-за ограничений, введенных Euroclear.

Решение Euroclear в марте привело к приостановке операций по части ценных бумаг. Под ограничение попали ценные бумаги, цепочка хранения и расчетов по которым проходила через счет НРД в Euroclear. В связи с невозможностью расчетов большая часть этих ценных бумаг была переведена на неторговые разделы сразу после введения ограничений Euroclear.

При этом небольшое количество ценных бумаг, учет которых производится в Euroclear, продолжило обращаться на российском рынке. С целью исключить риск непоставки по этим ценным бумагам, Банк России и участники финансового рынка предприняли дополнительные меры по переводу некоторых иностранных ценных бумаг на неторговый раздел, чтобы обособить все бумаги, на которые распространяются ограничения Euroclear.

Ценные бумаги, прошедшие процедуру обособления, переведенные на неторговые разделы, числятся на счете инвестора, но временно недоступны для совершения биржевых операций.

Обособление иностранных ценных бумаг проводилось по каждому наименованию иностранных ценных бумаг, среди них определялось соотношение долей между ценными бумагами, доступными для торгов, и обособляемыми – учитываемыми в НРД. Исходя из полученной пропорции, на счете каждого клиента, владеющего такими наименованиями ценных бумаг, определялось количество ценных бумаг, подлежащих переводу на неторговый раздел субсчета депо.