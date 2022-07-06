Индекс активности в сфере услуг США в июне оказался лучше прогноза

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 55,3 пункта по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем предполагали снижение показателя до 54,3 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Снижение показателя главным образом было обеспечено за счет падения индикатора новых заказов до 55,6 пункта с 57,6 пункта, занятости - до 47,4 пункта с 50,2 пункта, запасов - до 47,5 пункта с 51 пункта.

Подындекс производственной активности в прошлом месяце поднялся до 56,1 пункта с 54,5 пункта. Показатель, оценивающий ценовое давление, снизился до 80,1 пункта с 82,1 пункта.

"Логистические трудности, ограниченный рынок труда, нехватка сырья, инфляция, пандемия коронавируса и война на Украине продолжают оказывать негативное влияние на сектор услуг", - отметил глава отдела опросов бизнеса ISM Энтони Нивс.

ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.