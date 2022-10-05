Индекс активности в сфере услуг США в сентябре снизился до 56,7 пункта

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) уменьшился до 56,7 пункта по сравнению с 56,9 пункта в августе, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем предполагали снижение до 56 пунктов, сообщает Trading Economics.

Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Снижение индикатора в том числе связано с падением подындекса производственной активности - до 59,1 пункта с 60,9 пункта в августе, а также новых заказов - до 60,6 пункта с 61,8 пункта. Подындекс, показывающий уровень цен в отрасли, опустился до 68,7 пункта с 71,5 пункта.

В то же время подындекс занятости увеличился до 53 пунктов с 50,2 пункта.

"Основываясь на комментариях респондентов отдела опросов бизнесов, можно отметить улучшение ситуации с цепочками поставок, производительностью и доступностью материалов, однако показатели остаются неидеальными", - отметил глава отдела опросов бизнеса ISM Энтони Нивс.

ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый S&P Global Services и также опубликованный в среду, в прошлом месяце вырос до 49,5 пункта по сравнению с 44,6 пункта в августе, согласно окончательным данным.