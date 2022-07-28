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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

ВВП Латвии во II квартале вырос на 2,6%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2022 года ВВП Латвии без учета сезонных и календарных факторов вырос на 2,6% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, показывают предварительные оценки Центрального статистического управления (ЦСУ).

По предварительным сезонно и календарно скорректированным данным, экономический рост составил 2,5%.

При этом по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонных и календарных факторов ВВП снизился на 1,4%.

На динамику повлияло сокращение в производственных отраслях на 0,4% и рост в сфере услуг на 4,1%.

По данным ЦСУ, в 2021 году ВВП Латвии вырос на 4,5%.

Латвия ЦСУ
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