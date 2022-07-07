Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Промпроизводство в Германии в мае выросло слабее прогноза

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В мае 2022 года промышленное производство в Германии выросло на 0,2% по сравнению с апрелем, показали данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Аналитики ожидали повышения на 0,4%, сообщает Trading Economics.

Слабые темпы роста обусловлены усилением проблем в цепочках поставок и подъемом цен на сырье, отмечают в Destatis.

В апреле, по пересмотренным данным, объем промпроизводства в ФРГ вырос на 1,3%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее.

Производство в перерабатывающей промышленности в мае повысилось на 0,6%, объемы строительства - на 0,4%, выработка электроэнергии снизилась на 5,8%.

В годовом выражении объем промпроизводства в Германии в позапрошлом месяце сократился на 1,5%.

Германия Destatis
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $101,6 за баррель

Тинькофф банк приостановил SWIFT-переводы, но пока "он такой один". Обобщение

Тинькофф банк приостановил SWIFT-переводы, но пока "он такой один". Обобщение

Инфляция в РФ в "тарифную неделю" ускорилась до 0,23%

Цены на нефть опустились ниже $100 за баррель

Минэнерго допустило субсидирование СПГ-газификации Востока за счет экспорта

Минэнерго допустило субсидирование СПГ-газификации Востока за счет экспорта

TotalEnergies согласилась передать "Зарубежнефти" 20% в Харьягинском СРП

Госдума приняла закон о запрете приема ЦФА как средства платежа в России

ЦБ одобрил первый российский товарный индекс

ЦАР планирует создать собственную цифровую валюту к III кварталу

Принят закон об ограничении публикации "контрсанкционной информации"

Принят закон об ограничении публикации "контрсанкционной информации"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });