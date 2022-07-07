Промпроизводство в Германии в мае выросло слабее прогноза

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В мае 2022 года промышленное производство в Германии выросло на 0,2% по сравнению с апрелем, показали данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Аналитики ожидали повышения на 0,4%, сообщает Trading Economics.

Слабые темпы роста обусловлены усилением проблем в цепочках поставок и подъемом цен на сырье, отмечают в Destatis.

В апреле, по пересмотренным данным, объем промпроизводства в ФРГ вырос на 1,3%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее.

Производство в перерабатывающей промышленности в мае повысилось на 0,6%, объемы строительства - на 0,4%, выработка электроэнергии снизилась на 5,8%.

В годовом выражении объем промпроизводства в Германии в позапрошлом месяце сократился на 1,5%.