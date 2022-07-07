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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

В Минэнерго Казахстана заявили о штатном режиме экспорта казахстанской нефти по КТК

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) осуществляется в штатном режиме, заявили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

КТК по решению от 6 июня Приморского районного суда Новороссийска приостановит деятельность морского терминала на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором.

Консорциум уже направил в суд ходатайство с просьбой приостановить исполнение решения суда об административной приостановке деятельности морского терминала на 30 дней. КТК просит приостановить исполнение решения суда до момента вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление.

Казахстан КТК
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