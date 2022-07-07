Цены на сырье в мире упали на 20% с июньского пика на опасениях рецессии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Индекс цен на сырье Bloomberg Commodity Spot упал уже на 20% с тех пор, как месяц назад он достиг исторического рекорда.

В расчет индикатора входят 23 фьючерсных контракта на энергоносители, металлы и сельскохозяйственные культуры.

Несмотря на сохраняющиеся перебои в поставках, цены на всё - от бензина до пшеницы - падают из-за обеспокоенности, что стагнация глобальной экономики окажет негативное давление на спрос. Это может оказать некоторую помощь в борьбе с высокой инфляцией во многих странах, отмечает Bloomberg.

В США растут опасения, что Федеральная резервная система не сможет укротить самую высокую инфляцию за четыре десятилетия, не ввергнув экономику в рецессию. Резкий рост американского доллара, из-за которого покупать сырье представителям других стран становится дороже, также сказался на торгующихся в Штатах сырьевых товарах. Ставки хедж-фондов на то, что сырье будет дорожать, упали до самого низкого уровня почти за два года.

Тем не менее, рецессия является "очень ожидаемой проблемой", и рынки "явно слишком остро отреагировали", вернув цены на товары до уровней, которые были до начала конфликта на Украине, полагает портфельный управляющий Pacific Investment Management Co. Грег Шареноу. Поставки такого сырья, как нефть, по-прежнему остаются ограниченными и уязвимыми для перебоев, отметил он. Эксперт ожидает возобновления спроса в ближайшие месяцы на фоне восстановления экономики Китая.