ЕЦБ допустил задержку в работе над механизмом по ограничению фрагментации

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк продолжает активную работу над новым антикризисным механизмом, однако уверенности в том, что он будет готов к 21 июля, как это планировалось, на данный момент нет, сообщает Bloomberg.

Источники агентства допускают, что может измениться и рабочее название инструмента - Transmission Protection Mechanism.

По словам источников, руководители ЕЦБ надеются, что смогут преодолеть разногласия по основным вопросам, при этом, им по-прежнему необходимо согласовать множество деталей работы механизма.

ЕЦБ 15 июня провел внеочередное заседание, по итогам которого пообещал ускорить создание нового инструмента для ограничения фрагментации в регионе, то есть для сокращения расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны.

Регулятор также заявил, что будет придерживаться гибкого подхода к реинвестированию поступлений от погашения ценных бумаг в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), "чтобы сохранить функционирование механизма трансмиссии денежно-кредитной политики, являющегося ключевым условием для обеспечения ценовой стабильности в еврозоне".

ЕЦБ продолжает обсуждать меры, которые позволили бы обеспечить, чтобы новый инструмент не вступал в противоречие с повышением процентных ставок, сообщили источники Bloomberg. Среди других обсуждаемых вопросов - условия для доступа государств еврозоны к механизму и возможные юридические барьеры для его работы.

По итогам заседания 9 июня ЕЦБ сообщил, что намерен поднять все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов в июле.