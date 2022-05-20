Fitch спрогнозировал рецессию экономике ЕС при внезапной остановке поставок газа из РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Европейскую экономику ждет рецессия в случае внезапной остановки поставок газа из России в регион, считают эксперты международного рейтингового агентства Fitch.

Ранее Еврокомиссия обнародовала детальный план постепенного сокращения зависимости Евросоюза от российского газа, однако аналитики Fitch считают, что риск внезапной остановки поставок из РФ является высоким и быстро увеличивается на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта.

Евросоюз импортирует 84% потребляемого газа, и, по оценкам Fitch, порядка 30% внутреннего потребления пришлось на поставки из РФ. В случае Германии эта доля составляет 60%, отмечают в агентстве.

Последние оценки Европейского центрального банка (ЕЦБ) показывают, что ВВП еврозоны снизится на 0,7% в случае сокращения поставок газа на 10%. Основываясь на этих оценках, эксперты Fitch делают вывод, что потеря рынком 30% поставок приведет к снижению ВВП еврозоны более чем на 2%, а Германии - на 4%.

Аналитики агентства отмечают, что со временем Европа сможет заместить потерянные поставки российского газа за счет других источников, однако в ближайшей перспективе сделать это практически невозможно. Кроме того, прекращение поставок приведет к скачку цен на энергоресурсы в регионе, что усилит инфляционное давление и сократит реальные доходы населения.

Мартовский прогноз Fitch предусматривает увеличение ВВП еврозоны на 3% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году.