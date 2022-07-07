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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Иностранные компании перестали инвестировать в коммерческую недвижимость Петербурга

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга превысил 26 млрд рублей, следует из презентации консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg.

При этом иностранные компании перестали вкладывать свои средства в развитие коммерческой недвижимости. Ожидается, что как минимум до конца года участие зарубежных инвесторов здесь будет крайне низким.

Лидером по инвестиционной активности стал сегмент офисной недвижимости. На него приходится 53% от объема всех сделок с коммерческой недвижимостью.

Самой крупной сделкой в сегменте офисной недвижимости в I полугодии 2022 года в городе стала покупка частными инвесторами бизнес-центра Trinity Place и "Электро" (7,5-8,5 млрд рублей) Кроме того, с начала года ПАО "Россети Ленэнерго" приобрело 42,222 тыс. кв. метров офисной недвижимости в Балтийском деловом центре. Сумма сделки оценивается в 3,9-4,1 млрд рублей.

"В настоящее время мы наблюдаем скорее ротацию капитала, чем инвестиции. Если говорить о сделках в масштабах всего петербургского рынка недвижимости, многие глобальные игроки готовы вести переговоры о продаже активов, однако большого количества реальных сделок или притока новых инвестиций в рынок мы не наблюдаем - российские покупатели приобретают объекты с дисконтом 10-15%", - объяснил журналистам руководитель проектов отдела инвестиций Knight Frank St. Petersburg Сергей Дуванов.

В ближайшие год-три он ожидает стагнацию рынка недвижимости из-за невозможности международных компаний вывести капитал от продажи активов за рубеж, а также из-за приостановки ими инвестиций в новые проекты на территории России.

Кроме того, вероятно высвобождение большого числа высококлассных площадей во всех сегментах коммерческой недвижимости из-за релокации отдельных компаний за рубеж. Уход компаний из России приведёт к снижению динамики роста арендных ставок и увеличению рисков арендного бизнеса.

Knight Frank St. Petersburg Петербург Сергей Дуванов Trinity Place Балтийский деловой центр
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