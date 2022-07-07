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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Золото подорожало после самой длинной череды снижений за 3 года

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Цены на золото умеренно растут в четверг, восстанавливаясь после семи сессий падения подряд – это была самая длинная череда снижений за три года, пишет MarketWatch.

Котировки августовских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов в четверг поднимается на 0,13% – до $1738,80 за унцию. Серебро с поставкой в сентябре прибавило в цене 0,84% и стоит $19,245 за унцию.

Сентябрьские контракты на палладий подскочили на 5% – до $1991 за унцию, октябрьские на платину – на 2,8%, до $865 за унцию.

Поддержку рынку драгметаллов оказал тот факт, что доллар приостановил подъем - долларовый индекс, показывающий динамику американской валюты к шести основным валютам мира, в целом стабилен вечером в четверг.

"Обвал цен на золото в последние дни оказался таким резким из-за укрепления доллара", - отметил старший аналитик Avatrade Наим Аслам.

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