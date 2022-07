Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили в плюсе четвертую сессию подряд

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в ожидании статданных по рынку труда США завершили в плюсе четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с марта.

Инвесторы ожидали публикации отчета о состоянии американского рынка труда за июнь. Опрошенные Trading Economics аналитики рассчитывают, что он укажет на рост числа рабочих мест на 268 тысяч, при этом уровень безработицы в прошлом месяце не изменится относительно мая и составит 3,6%.

"Рынок хочет увидеть некоторое охлаждение рынка труда, но не хочет обвала", - сказал аналитик UBS Киран Ганеш.

Тем временем в четверг из отчета министерства труда США стало известно, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тысячи - до 235 тысяч человек. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 230 тысяч.

Дефицит внешнеторгового баланса Соединенных Штатов в мае снизился до $85,5 млрд с пересмотренных $86,7 млрд в апреле. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали сокращения показателя до $84,9 млрд в мае с ранее объявленного апрельского уровня в $87,1 млрд.

Кроме того, участники рынка оценивают протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, который был опубликован накануне. Американский ЦБ тогда увеличил процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых.

Руководители ФРС посчитали нужным ускорить темпы повышения базовой процентной ставки в связи с ухудшением инфляционных прогнозов и сошлись во мнении о необходимости ее подъема до уровней, при которых политика Федрезерва будет ограничивать экономическую активность в США, говорится в документе.

Обсуждая возможные дальнейшие действия, участники заседания отмечали, что ФРС придется продолжить подъем ставки, чтобы добиться замедления инфляции в стране до целевого уровня в 2%. Они пришли к заключению, что увеличение ставки на 50-75 б.п. на заседании в июле "может оказаться целесообразным", отмечается в протоколе.

Акции биотехнологической компании Seagen Inc. выросли на 1,6% на сообщениях СМИ, что фармкомпания Merck & Co. может купить её за $40 млрд или даже более солидную сумму. Merck намеревается заключить сделку до или к моменту публикации квартальной отчетности компании 28 июля, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Котировки бумаг GameStop подскочили на 15% после того, как совет директоров компании одобрил проведение сплита с коэффициентом "4 к 1" в форме дивидендов.

Цена акций ритейлера Kohl's Corp. повысилась на 3,3%, хотя аналитики Bank of America ухудшили рекомендации для них до "ниже рынка" с "нейтрального" уровня.

Значение Dow Jones Industrial Average в четверг выросло на 1,12% - до 31384,55 пункта.

Лидерами роста в индексе стали акции Caterpillar Inc. и Nike Inc., подорожавшие на 4,6% и 3,7% соответственно. В минусе закончили торги акции лишь шести компаний из тридцати, входящих в индекс, в том числе капитализация Coca-Cola Co. понизилась на 0,8%.

Standard & Poor's 500 вырос на 1,5% - до 3902,62 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 2,28% и составил 11621,35 пункта.