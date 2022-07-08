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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 июля

Заявка "Газпрома" на транзит по Украине остается прежней - 41,1 млн куб. м

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на пятницу в объеме 41,1 млн кубометров, свидетельствуют данные украинской компании.

Показатель в четверг был аналогичный. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Киев предложил перенести транзитные объемы с "Сохрановки" на ГИС "Суджа", но "Газпром" уверен, что это технологически невозможно, исходя из российской потоковой схемы. Также распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна производиться исходя из расчётного объема транспортировки долгосрочного договора 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати". "Газпром" в свою очередь указывает, что Киев сократил возможности транспортировки на треть. "Нафтогаз Украины" заявляет, что теперь недополучает оплату за транзит и готовится к обращению в арбитраж.

Украина Газпром газ
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