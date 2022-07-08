Совет директоров Valero одобрил обратный выкуп акций на сумму до $2,5 млрд

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров американской нефтегазовой компании Valero Energy Corp. одобрил обратный выкуп акций на сумму до $2,5 млрд. Как сообщила компания, новая программа заменит buyback, запущенный в начале 2018 года.

Компания выкупила около 45,4 млн собственных акций за последние 4,5 года.

Рыночная капитализация Valero составляет порядка $41,51 млрд, всего выпущено 408,1 млн акций, в свободном обращении находится 406,56 млн акций.

С начала 2022 года капитализация Valero выросла на 41,6%.