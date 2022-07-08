Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 июля

Газпромбанк не исключил продажи швейцарской "дочки"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Газпромбанк решил изучить возможные стратегические варианты дальнейшей деятельности своего швейцарского подразделения - Gazprombank, сообщил швейцарский банк. Эти варианты, помимо прочего, включают возможную продажу отдельных активов швейцарской "дочки" или продажу бизнеса в целом.

Gazprombank (Switzerland) рассчитывает на завершение процесса пересмотра стратегии, который в том числе включает поиск инвестора (если такой вариант будет реализован), до конца третьего квартала 2022 года, отмечается в сообщении.

Швейцарская "дочка" Газпромбанка предоставляет традиционные банковские продукты корпоративным клиентам. В октябре 2020 года Gazprombank (Switzerland) получила разрешение швейцарской Службы по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, FINMA) на проведение операций со счетами в криптовалютах корпоративных и институциональных клиентов. С этого момента, как предполагалось, она могла предоставлять клиентам услуги хранения криптовалюты, а также ее конвертации в фиатные деньги.

Газпромбанк Швейцария Gazprombank FINMA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента Белоруссии в инвалюте до "С"

Brent подорожала до $105,3 за баррель

Brent подорожала до $105,3 за баррель

Металлургические предприятия создадут отраслевую IT-компанию для разработки софта

Минпромторг призвал Wildberries бороться с продажами контрафакта

Минпромторг призвал Wildberries бороться с продажами контрафакта

Vitol выйдет из проекта "Восток Ойл"

Цены на энергорынке РФ изменились в июне разнонаправленно и незначительно. Обзор

Цены на энергорынке РФ изменились в июне разнонаправленно и незначительно. Обзор

Казахстан решил диверсифицировать поставки нефти не из-за политики

Казахстан решил диверсифицировать поставки нефти не из-за политики
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });