Газпромбанк не исключил продажи швейцарской "дочки"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Газпромбанк решил изучить возможные стратегические варианты дальнейшей деятельности своего швейцарского подразделения - Gazprombank, сообщил швейцарский банк. Эти варианты, помимо прочего, включают возможную продажу отдельных активов швейцарской "дочки" или продажу бизнеса в целом.

Gazprombank (Switzerland) рассчитывает на завершение процесса пересмотра стратегии, который в том числе включает поиск инвестора (если такой вариант будет реализован), до конца третьего квартала 2022 года, отмечается в сообщении.

Швейцарская "дочка" Газпромбанка предоставляет традиционные банковские продукты корпоративным клиентам. В октябре 2020 года Gazprombank (Switzerland) получила разрешение швейцарской Службы по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, FINMA) на проведение операций со счетами в криптовалютах корпоративных и институциональных клиентов. С этого момента, как предполагалось, она могла предоставлять клиентам услуги хранения криптовалюты, а также ее конвертации в фиатные деньги.