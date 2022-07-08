Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в пятницу утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,55-62,02 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 61,8925 руб. (-5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 63,2475 руб. (-35,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,03 коп. к уровню закрытия 7 июля, до 62,5 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,25 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро – на 88,74 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне дорогой нефти и корректируясь вверх после сильного падения в начале недели. Поддержку рисковым активам оказывает также усиление надежд, что рецессии в мировой экономике можно избежать.

В пятницу рынки ждут отчета министерства труда США за июнь, который будет опубликован в 15:30 по Москве. Опрошенные Trading Economics аналитики рассчитывают, что данные укажут на рост числа рабочих мест на 268 тыс., при этом уровень безработицы в прошлом месяце не изменится относительно мая и составит 3,6%.

Нефтяные котировки демонстрируют небольшое понижение утром в пятницу после активного роста накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 составляет $104,51 за баррель, что на 0,13% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,02 за баррель, что на 0,69% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Цена WTI ранее на этой неделе падала более чем на 20% с последнего пика, что соответствует техническому определению "медвежьего" тренда.

Участники рынка продолжают оценивать опубликованные накануне данные о запасах топлива в США. Как стало известно из отчета Минэнерго, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,23 млн баррелей, максимальными темпами за восемь недель. Тем временем резервы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов – на 1,27 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,55 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,05 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.