Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,1%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне забуксовавших в росте нефти и металлов, а также из-за отсечек дивидендов ряда крупных компаний во главе с "Роснефтью", индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли в пределах 0,1% на бумагах "Газпрома".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2228,56 пункта (+0,09%), индекс РТС - 1133,32 пункта (+0,07%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 5%.

Доллар просел до 61,8 рубля (-0,15 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,9%), Polymetal (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1%), ВТБ (+0,8%), "Яндекса" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы").

Подешевели акции "Роснефти" (-5%, до 346,6 рубля; дивиденды за II полугодие 2021 года - 23,63 рубля на бумагу), АФК "Система" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "ММК" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%, до 27,68 рубля), "НЛМК" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,1% "префы"), расписки OZON (-0,1%).

В пятницу на "Мосбирже" торгуются без дивидендной составляющей бумаги "ОГК-2", "Башнефти", "Мосэнерго", ПАО "Казаньоргсинтез", ПАО "Химпром" (Новочебоксарск, Чувашия, входит в группу "Оргсинтез"), ГК "Самолет", "Нижнекамскнефтехима".

ПАО "Аэрофлот" в пятницу начинает дополнительную эмиссию 5 424 308 073 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. Бумаги размещаются по открытой подписке по цене 34,29 руб. Таким образом, в случае полного размещения "Аэрофлот" сможет привлечь в капитал около 186 млрд руб. Акции почти на 107 млрд руб., как ожидается, выкупит государство за счет Фонда национального благосостояния. Привлеченные в рамках SPO средства планируется направить на повышение финансовой устойчивости группы и реструктуризацию задолженности по аккредитивам.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, внешний фон утром в пятницу выглядит нейтральным: азиатские фондовые индексы незначительно растут, фьючерсы на S&P 500 проседают, колебания нефти минимальны. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард подтвердили необходимость повышения ставок, отметив при этом, что США могут избежать рецессии. Эти заявления полностью соответствуют тону опубликованного в среду протокола июньского заседания ФРС.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, инвесторы на мировых площадках оптимистично восприняли протоколы июньского заседания ФРС, в которых регулятор подтвердил намерение придерживаться жесткой денежно-кредитной политики с целью борьбы с инфляцией. Добавили позитива рынку и заявления члена ФРС Уоллера, заявившего, что сокращение баланса ФРС уже заложено в рынке и к концу года рассчитывает получить показатель Core PCE на уровне 2,5-3%, чтобы снизить темпы повышения ставки. Заявления другого члена ФРС Балларда также приободрили рынок, поскольку в его речи были намеки на возможное снижение ставки, когда инфляция достигнет 3,5%.

Из значимых новостей в пятницу интерес представляют данные по изменению частных мест вне с/х сектора в США за июнь, а также выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, на котором регулятор подтвердит намерения по ужесточению денежно-кредитной политики. В целом, можно рассчитывать на сохранение оптимистичных настроений на мировых рынках в течение дня.

На рынке акций РФ в пятницу без дивидендов торгуются "Башнефть", "Роснефть", "ОГК-2" и "Самолет". Беря во внимание предстоящие выходные и учитывая отсечку "Роснефти", которая может стать одним из триггеров снижения широкого рынка в целом, индекс МосБиржи в пятницу может опуститься ниже 2200 пунктов, полагает Соловьев.

В мире

В США индексы акций в четверг выросли на 1,1-2,3%, индикаторы S&P 500 (+1,5%) и Nasdaq (+2,3%) завершили в "плюсе" четвертую сессию подряд в ожидании публикации в пятницу статданных по рынку труда США.

Опрошенные Trading Economics аналитики рассчитывают, что отчет Минтруда США укажет на рост числа рабочих мест на 268 тыс., при этом уровень безработицы в прошлом месяце не изменится относительно мая и составит 3,6%.

Дефицит внешнеторгового баланса США в мае снизился до $85,5 млрд с пересмотренных $86,7 млрд в апреле. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали сокращения показателя до $84,9 млрд в мае с ранее объявленного апрельского уровня в $87,1 млрд.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

Инвесторов поддержали заявления голосующих членов Федеральной резервной системы США Джеймса Балларда и Кристофера Уоллера. По словам Балларда "мягкая посадка" экономики является для него основным сценарием, а Уоллер заверил, что "страхи рецессии раздуты".

Трейдеры приветствовали новость Bloomberg, который со ссылкой на источники написал, что Пекин планирует разрешить китайским регионам выпуск госбондов на общую сумму $220 млрд для привлечения средств на улучшение инфраструктуры.

Власти КНР в пятницу объявили о мерах поддержки автомобильного сектора, которые включают предоставление дополнительного налогового вычета на покупку электромобилей.

Рост индексов в Японии замедлился после известий, что на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абе было совершено покушение во время его речи в городе Нара. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил журналистам, что Абэ находится в критическом состоянии. Абэ по-прежнему остается одной из ключевых фигур в правящей партии в Японии.

Нефть

На нефтяном рынке цены проседают в пятницу после активного подъема накануне, но цена Brent находится на $1,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на "Мосбирже" в четверг.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $104,43 за баррель (-0,2% и +3,9% в четверг), августовская цена WTI - $101,92 за баррель (-0,8% и +4,3% накануне).

Цена WTI ранее на этой неделе падала более чем на 20% с последнего пика, что соответствует техническому определению "медвежьего" тренда.

Участники рынка продолжают оценивать опубликованные накануне данные о запасах топлива в США. Как стало известно из отчета Минэнерго, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,23 млн баррелей, максимальными темпами за восемь недель. Тем временем резервы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,27 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,55 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,05 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.