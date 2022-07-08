Вертолетные двигатели ОДК подтвердили соответствие авиационным правилам Китая

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Двигатели ВК-2500ПС-03 разработки и производства АО "ОДК-Климов" подтвердили свое соответствие авиационным правилам Китая, сообщила Росавиация.

Валидация российского сертификата типа двигателя ВК-2500ПС-03 в КНР завершена 5 июля. Ранее сертификат на двигатель этого типа был также валидирован в Индии, Колумбии и Южной Корее.

Двигатель предназначен для использования на вертолетах, в том числе устанавливается на вертолет Ми-171.

Ранее в 2019 году в Китае в поддержку экспортных планов российской авиапромышленности были валидированы российский сертификат типа на вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03, сертификат типа на модели двигателя ВК-2500-01, ВК-2500-02, ВК-2500-03. Также в 2020 году состоялась выдача валидированного сертификата типа вертолта АНСАТ.