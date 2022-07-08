Индийская Mahindra & Mahindra будет выпускать электромобили

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Индийский производитель транспортных средств Mahindra & Mahindra Ltd объявил о создании подразделения по выпуску электромобилей.

Оно будет образовано в сотрудничестве с British International Investment Plc (BII), каждая из сторон инвестирует по 19,25 млрд рупий ($243 млн), сообщает MarketWatch. BII, которая является британским институтом финансирования развития и полностью принадлежит правительству, получит долю в 4,76%.

Новое подразделение будет заниматься производством четырехколесных пассажирских электромобилей, сообщила Mahindra & Mahindra.

Цена акций индийской компании в ходе торгов в пятницу подскочила на 5,2% после выхода новости о создании подразделения, достигнув рекордных 1191,9 рупии. Однако к концу сессии котировки вернулись на уровень предыдущего дня – 1132,65 рупии. Рыночная стоимость Mahindra & Mahindra с начала текущего года увеличилась более чем на 35% (до 1,37 трлн рупий).