Биржевая цена авиатоплива снова побила исторический рекорд. Обзор

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Биржевая цена на авиакеросин обновила очередной исторический максимум, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По итогам уходящей торговой недели стоимость авиакеросина увеличилась на 0,54%: с 67,922 тыс. руб./т 4 июля до 68,291 тыс. руб./т. Котировки демонстрируют стабильный рост с апреля, в последние две недели он ускорился.

Мнения экспертов

По мнению главного аналитика по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер) Андрея Дьяченко, такая ситуация связана с дефицитом предложения на рынке ввиду снизившегося объема перевозок. "Объемы на бирже за год упали радикально. Можно сделать вывод, что производители существенно сократили производство керосина. Это поддерживает высокие цены", - сказал Дьяченко.

Кроме того, основные объемы авиакеросина идут на экспорт, что опять же влияет на дефицит на внутреннем рынке. "Такова экономическая ситуация: снижение спроса на перевозки отечественных авиакомпаний и исторически высокие цены в рублях толкают производителей те небольшие объемы экспортировать, чтобы заработать хоть что-то", - считает эксперт.

В свою очередь, независимый отраслевой аналитик Виктор Костюков отметил, что рост биржевых цен на текущей неделе обусловлен повышением производителями топлива его стоимости для аэропортов московского авиаузла.

"Время от времени нефтяные компании пересматривают рынок авиакеросина в зависимости от спроса на него. Сейчас, когда он несколько увеличился, они подняли цены. Изменения коснулись только московского авиаузла - повышение на 1,5-3 тыс. руб./т. Остальные базисы не повысились", - сообщил Костюков.

Он предположил, что цены на авиакеросин перейдут к снижению в конце августа - по мере приближения окончания высокого туристического сезона.

Позиции регуляторов

В Минэнерго "Интерфаксу" отметили, что текущая динамика биржевых цен на керосин в наибольшей степени связана с влиянием аналогичного роста мировых цен на нефть, такая динамика наблюдается не только в России и характерна для других регионов.

"При этом на внутреннем рынке для сдерживания роста оптовых и биржевых цен на керосин в аэропортах компании-производители продолжают наращивать производство для удовлетворения всех потребителей, в том числе и биржевых. Поставки керосина в российских аэропортах остаются на высоком уровне, характерном для отпускного сезона: общий объем производства авиационного керосина в июне составил 880,8 тыс. тонн, на внутренний рынок направляется почти 90% от общего производства", - сказал представитель Минэнерго.

Он также подчеркнул, что для минимизации влияния мировых цен на внутренние компании-перевозчики компенсируют рост через получение специального демпфера. "Работа этого механизма мониторится в постоянном режиме совместно с другими федеральными органами исполнительной власти", - сказал представитель Минэнерго.

В пресс-службе ФАС заявили, что служба осуществляет постоянный мониторинг всех ценовых индикаторов на рынке. "Для нивелирования влияния волатильности оптовой цены на авиакеросин для авиакомпаний с августа 2019 года правительство РФ ввело механизм демпфера, который представляет собой дополнительный вычет из конечной цены на авиакеросин. Средняя цена на авиатопливо на бирже в июне 2022 года составила 64 тысячи 472 рубля за тонну", - сказал представитель ведомства.

"При этом работа демпфера привела к тому, что реальная цена для авиакомпаний на внутреннем рынке (с учетом всех вычетов) составила в июне 34 тысячи 830 рублей за тонну (демпфер составил 23 тысячи 818 рублей за тонну, возвратный акциз - 5 тысяч 824 рубля за тонну)", - отмечает ФАС.

Ранее глава антимонопольной службы Максим Шаскольский подчеркивал: "Цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается. Ситуация необычная, но на ценах на билеты она не сказывается сейчас. Там есть демпфер: большая часть средств авиакомпаниям возвращается".

Как сообщалось, керосиновый демпфер заработал для авиакомпаний в сентябре 2021 года. Бюджет компенсирует им 65% разницы между экспортной стоимостью керосина и установленной государством отсечкой. В 2022 году эта отсечка составляет 55,9 тыс. руб.