Матвиенко посоветовала Дагестану побороть коррупцию для привлечения инвесторов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Создание прозрачных правил, преодоление коррупционных факторов позволит привлечь в Дагестан инвестиции, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Инвесторы пойдут только тогда, когда будут созданы прозрачные честные правила", - сказала она на на совещании с правительством Дагестана.

"Даже не хочется говорить, народ Дагестана и коррупция, но, к сожалению, эта ржавчина очень серьезно проникла во все сферы", - констатировала спикер.

Она также высказала мнение, что Махачкалинский порт, "если ему придать правильное развитие, углубить, обустроить", может стать точкой развития для всего Дагестана.