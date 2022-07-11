Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Ford отзовет в Китае 59 935 внедорожников из-за дефекта подвески

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Ford China отзывает с китайского рынка 59 935 внедорожников из-за дефекта в системе подвески, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Под отзыв попадают импортные автомобили модели Explorer, выпущенные в период с 12 ноября 2012 года по 30 сентября 2017 года.

Воздействие противогололедных реагентов, которые используются на дорогах в зимний период, может вызвать коррозию шарового шарнира, что приведет к поломке задней подвески и потере управляемости. Это создает угрозу безопасности и увеличивает риск аварии.

Владельцам машин бесплатно заменят детали через официальных дилеров.

Китай Ford China Ford
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Автостраховщики стали помогать автодилерам искать запчасти для ремонта

РФ в июне стала вторым экспортёром газа в Испанию на фоне снижения поставок из Алжира

РФ в июне стала вторым экспортёром газа в Испанию на фоне снижения поставок из Алжира

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I полугодии вырос в 3,5 раза

Ограничения транзита через Литву затронули 15% всего грузопотока в Калининград

Журналисты уличили Uber в лоббизме и уклонении от налогов в разных странах

В Литве оценили влияние на экономику страны возможного ответа РФ по вопросу транзита

В Литве оценили влияние на экономику страны возможного ответа РФ по вопросу транзита

В ЦБ отказались считать дефляцией текущую ситуацию с ценами в РФ

Производитель бытовой техники Electrolux уйдет из России

Производитель бытовой техники Electrolux уйдет из России

Газопровод "Северный поток" остановился на плановое обслуживание

Газопровод "Северный поток" остановился на плановое обслуживание

Brent подешевела до $106,32 за баррель на фоне роста заболеваемости COVID в Китае

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });