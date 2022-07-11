Ford отзовет в Китае 59 935 внедорожников из-за дефекта подвески

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Ford China отзывает с китайского рынка 59 935 внедорожников из-за дефекта в системе подвески, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Под отзыв попадают импортные автомобили модели Explorer, выпущенные в период с 12 ноября 2012 года по 30 сентября 2017 года.

Воздействие противогололедных реагентов, которые используются на дорогах в зимний период, может вызвать коррозию шарового шарнира, что приведет к поломке задней подвески и потере управляемости. Это создает угрозу безопасности и увеличивает риск аварии.

Владельцам машин бесплатно заменят детали через официальных дилеров.