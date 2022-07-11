Еврогруппа спланирует налогово-бюджетную политику на 2023 год с приоритетом "энергоперехода"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Страны еврозоны (Еврогруппа) констатировали, что макроэкономическая среда, включая перспективы роста и инфляционную динамику, ухудшилась по сравнению с мартом, когда согласовывались финансовые ориентиры на 2023 год.

"В то время как наши экономики сохраняют устойчивость, глобальные факторы риска, в том числе связанные с войной, пандемией и волатильностью финансового рынка, остаются повышенными", - говорится в заявлении Еврогруппы.

В нем подчеркивается, что уровень воздействия этих событий и рисков неоднороден, но ситуация требует совместной разработки налогово-бюджетной и координации фискальной политики во всей зоне евро в 2023 году.

"Налогово-бюджетная политика во всех странах должна быть направлена на сохранение приемлемого уровня долга, а также на устойчивое повышение потенциала роста для быстрого восстановления", - считают в Европе.

Эта политика должна по-прежнему дифференцироваться в зависимости от экономического и фискального положения государств-членов, в том числе учитывать подверженность кризису и приток перемещенных лиц с Украины.

В то же время проведение структурных реформ и поддержка инвестиций для "зеленого" и цифрового переходов остаются приоритетами, как и структурная диверсификация поставок энергии и укрепление энергонезависимости.

Члены Еврогруппы при подготовке национальных бюджетов на 2023 год должны следить за сохранением стимулов для "энергетического перехода". И в этом отношении показатели дохода для них будут "предпочтительнее показателей цен".

"Несмотря на то, что текущий глобальный контекст создает серьезные проблемы, Еврогруппа полностью уверена в устойчивости экономики еврозоны и по-прежнему твердо стремится обеспечить условия для устойчивого роста и достижения целей своей политики совместными усилиями", - говорится в заявлении.