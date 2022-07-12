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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:05

Минфин оценит необоснованные расходы госкомпаний для их последующего сокращения

Минфин оценит необоснованные расходы госкомпаний для их последующего сокращения
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ проведет оценку уровня операционных расходов компаний с государственным участием для выявления необоснованных, говорится в сообщении министерства.

Минфин разработал методические рекомендации проведения такой оценки, которые были одобрены рабочей группой при правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

Как поясняется в сообщении, речь идет о выявлении необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, осуществляющих деятельность, в том числе, с привлечением средств федерального бюджета. К необоснованным могут относиться траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе это аренда дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее. Документ также устанавливает порядок сокращения таких расходов для их оптимизации.

Минфин РФ
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