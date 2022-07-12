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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:05

Котировки Petropavlovsk на "Мосбирже" упали уже на 23%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Падение котировок Petropavlovsk на торгах "Московской биржи" во вторник усилилось до 23% (акции подешевели до 2,91 рубля за штуку) на новостях о запуске процедуры несостоятельности и приостановке торгов бумагами на LSE.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) временно приостановило листинг бумаг Petropavlovsk на LSE по просьбе компании, сообщила ранее биржа.

Как добавила компания, она обратилась с заявлением о снятии с торгов акций на LSE и конвертируемых евробондов-2024, кроме того, предлагается со временем снять с торгов акции на "Мосбирже" и евробонды-2022.

Petropavlovsk сообщил, что совет директоров решил подать в суд заявление о назначении Алистера Мэнсона, Тревора Биньона и Джо Роллса из компании Opus Business Advisory Group в качестве внешних управляющих компании, то есть запустить процедуру несостоятельности.

Petropavlovsk FCA LSE Великобритания Мосбиржа
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