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"Яндекс" докапитализировал дочерний банк на 100 млн рублей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" докапитализировал дочерний банк на 100 млн рублей, следует из данных ЕГРЮЛ.

Таким образом, уставный капитал Яндекс банка теперь составляет 310 млн рублей. Соответствующие сведения были внесены в ЕГРЮЛ 11 июля.

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В "Яндексе" от комментариев отказались.

"Яндекс" приобрел банк "Акрополь" в середине июля 2021 года за 1,1 млрд рублей, из этой суммы 75 млн рублей составила премия к капиталу за приобретение банка. В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволяет развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.

Яндекс
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