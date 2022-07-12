"Яндекс" докапитализировал дочерний банк на 100 млн рублей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" докапитализировал дочерний банк на 100 млн рублей, следует из данных ЕГРЮЛ.

Таким образом, уставный капитал Яндекс банка теперь составляет 310 млн рублей. Соответствующие сведения были внесены в ЕГРЮЛ 11 июля.

В "Яндексе" от комментариев отказались.

"Яндекс" приобрел банк "Акрополь" в середине июля 2021 года за 1,1 млрд рублей, из этой суммы 75 млн рублей составила премия к капиталу за приобретение банка. В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволяет развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.