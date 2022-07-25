"Яндекс" возобновил наем сотрудников в России и за рубежом

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" снял все ограничения на наем новых сотрудников, введенные в феврале, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что сейчас в компании открыто около 2 тыс. вакансий, и в ближайшее время появятся новые. Больше всего сотрудников требуется на поисковый портал - в командах, которые делают "Поиск" и развивают рекламные технологии "Яндекса", есть 835 вакансий. На втором месте - бизнес-группа, в которую входят "Такси", "Доставка", "Еда", "Лавка" и "Маркет" - в этих сервисах открыто 624 вакансии.

Как отмечает компания, помимо Москвы, много вакансий есть в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Наём также открыт в офисах "Яндекса" за рубежом. При этом компания приглашает специалистов с разным уровнем подготовки - от младших до ведущих.

"Яндекс" приостановил наём в феврале 2022 года. Месяц спустя компания частично сняла ограничения и начала нанимать ведущих разработчиков.