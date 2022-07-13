Индекс МосБиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с конца февраля

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных фондовых индикаторов, днем в среду опустился ниже рубежа 2100 пунктов впервые с 24 февраля из-за укрепления рубля и слабой поддержки покупателей на фоне негативных сигналов с европейских фондовых площадок.

К 11:12 индекс МосБиржи составил 2099,61 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1135,36 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 6,3%.

Доллар подешевел до 58,27 руб. (-0,93 рубля).

В лидерах снижения выступают акции Polymetal (-6,3%), АФК "Система" (-4,3%), расписки OZON (-3,9%), бумаги "ММК" (-3,8%), "ЛУКОЙЛа" (-2,9%), UC Rusal (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,4%), "Яндекса" (-2,2%), ПАО "Полюс" (-2%).

Подорожали только расписки TCS Group (+0,9%).

В Европе индексы FTSE, DAX, CAC40 снижаются на 0,8-1,1%, но подросла нефть Brent (+0,8%, до $100,26 за баррель).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:12 МСК составил 7,49 млрд рублей (из них 1,93 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,57 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 662,98 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").