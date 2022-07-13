Китайская CAMCE стала партнером ВЭБ.РФ и Rockwell Capital в проекте целлюлозного завода

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - АО "Краслесинвест" (операционная компания ВЭБ.РФ, управляет Богучанским ЛПК в Красноярском крае) пересмотрело проект строительства целлюлозного завода на своей площадке в Богучанском районе Красноярского края. Об этом сообщил гендиректор "Краслесинвеста" Иван Валентик в ходе выездного заседания Совета по вопросам развития лесного комплекса России при Совете Федерации в среду.

"Усиление санкционного давления не обошло и наш проект. Мы в феврале завершили проектирование и получили положительное заключение государственной экологической экспертизы. Но вместе с тем, после апреля мы получили уведомление от поставщика оборудования, австрийской компании (сообщение о невозможности поставок - ИФ). И мы нашли решение у коллег в КНР. И сегодня занимаемся переформатированием проекта с очень крупной компанией с госучастием – корпорацией CAMCE", - сказал он.

Валентик напомнил, что именно китайская CAMCE строила Светлогорский ЦКК в Белоруссии, а значит, имеет необходимые компетенции.

"Мы приступили к перепроектированию, продолжаем реализацию проекта", - отметил он.

"Мы планировали, что введем в строй производство мощностью 1 млн тонн хвойной целлюлозы в 2026 году, но с учетом того, что я сказал, сроки сдвигаются. И вместо 1 млн тонн мы будем вместе с китайскими партнерами строить две линии – по 400-450 тыс. тонн целлюлозы в год. Это связано с ограничениями в компетенциях наших партнеров", - пояснил Валентик.

Ранее сообщалось, что на первом этапе мощность целлюлозного завода должна составить 1 млн тонн в год беленой хвойной сульфатной целлюлозы. Проектировщикам была поставлена задача предусмотреть возможность производства крафтовой целлюлозы из лиственницы и fluff-целлюлозы.

На втором этапе производительность завода ожидалась на уровне 500 тыс. тонн беленой хвойной сульфатной целлюлозы, а также 324 тыс. тонн в год растворимой лиственничной целлюлозы и fluff-целлюлозы. Эти данные фигурировали в тендере "Краслесинвеста", искавшего проектировщика завода.

АО "Краслесинвест" создано в феврале 2008 года специально для реализации проекта по строительству Богучанского ЛПК (север Красноярского края). Компания запустила первую очередь ЛПК (лесопильное производство) в сентябре 2016 года. Проектная мощность лесопромышленного предприятия составила 440 тыс. кубометров пиломатериалов в год с перспективой увеличения до 650 тыс. кубометров в год.

В рамках второй очереди, как сообщается на сайте "Краслесинвеста", закончены работы по строительству завода топливных гранул (пеллет) мощностью 105 тыс. тонн продукции в год.

В третий этап проекта включен целлюлозный завод.

Сообщалось также, что в 2019 году ВЭБ.РФ и инвестиционная компания Rockwell Capital подписали меморандум о намерениях по строительству лесохимического комбината в Красноярском крае на площадке АО "Краслесинвест". Объем инвестиций в создание всего комплекса оценивался в 140 млрд рублей.

Для реализации этого проекта создано СП – ООО "Тайга Холдинг". В ее капитал ВЭБ.РФ в 2021 году внес акции АО "Краслесинвест", а Rockwell Capital акционерное финансирование.