Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Китайская CAMCE стала партнером ВЭБ.РФ и Rockwell Capital в проекте целлюлозного завода

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - АО "Краслесинвест" (операционная компания ВЭБ.РФ, управляет Богучанским ЛПК в Красноярском крае) пересмотрело проект строительства целлюлозного завода на своей площадке в Богучанском районе Красноярского края. Об этом сообщил гендиректор "Краслесинвеста" Иван Валентик в ходе выездного заседания Совета по вопросам развития лесного комплекса России при Совете Федерации в среду.

"Усиление санкционного давления не обошло и наш проект. Мы в феврале завершили проектирование и получили положительное заключение государственной экологической экспертизы. Но вместе с тем, после апреля мы получили уведомление от поставщика оборудования, австрийской компании (сообщение о невозможности поставок - ИФ). И мы нашли решение у коллег в КНР. И сегодня занимаемся переформатированием проекта с очень крупной компанией с госучастием – корпорацией CAMCE", - сказал он.

Валентик напомнил, что именно китайская CAMCE строила Светлогорский ЦКК в Белоруссии, а значит, имеет необходимые компетенции.

"Мы приступили к перепроектированию, продолжаем реализацию проекта", - отметил он.

"Мы планировали, что введем в строй производство мощностью 1 млн тонн хвойной целлюлозы в 2026 году, но с учетом того, что я сказал, сроки сдвигаются. И вместо 1 млн тонн мы будем вместе с китайскими партнерами строить две линии – по 400-450 тыс. тонн целлюлозы в год. Это связано с ограничениями в компетенциях наших партнеров", - пояснил Валентик.

Ранее сообщалось, что на первом этапе мощность целлюлозного завода должна составить 1 млн тонн в год беленой хвойной сульфатной целлюлозы. Проектировщикам была поставлена задача предусмотреть возможность производства крафтовой целлюлозы из лиственницы и fluff-целлюлозы.

На втором этапе производительность завода ожидалась на уровне 500 тыс. тонн беленой хвойной сульфатной целлюлозы, а также 324 тыс. тонн в год растворимой лиственничной целлюлозы и fluff-целлюлозы. Эти данные фигурировали в тендере "Краслесинвеста", искавшего проектировщика завода.

АО "Краслесинвест" создано в феврале 2008 года специально для реализации проекта по строительству Богучанского ЛПК (север Красноярского края). Компания запустила первую очередь ЛПК (лесопильное производство) в сентябре 2016 года. Проектная мощность лесопромышленного предприятия составила 440 тыс. кубометров пиломатериалов в год с перспективой увеличения до 650 тыс. кубометров в год.

В рамках второй очереди, как сообщается на сайте "Краслесинвеста", закончены работы по строительству завода топливных гранул (пеллет) мощностью 105 тыс. тонн продукции в год.

В третий этап проекта включен целлюлозный завод.

Сообщалось также, что в 2019 году ВЭБ.РФ и инвестиционная компания Rockwell Capital подписали меморандум о намерениях по строительству лесохимического комбината в Красноярском крае на площадке АО "Краслесинвест". Объем инвестиций в создание всего комплекса оценивался в 140 млрд рублей.

Для реализации этого проекта создано СП – ООО "Тайга Холдинг". В ее капитал ВЭБ.РФ в 2021 году внес акции АО "Краслесинвест", а Rockwell Capital акционерное финансирование.

Красноярский край Китай CAMCE ВЭБ.РФ Rockwell Capital
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ вложила в "Аэрофлот" через допэмиссию 52,5 млрд руб.

РФ вложила в "Аэрофлот" через допэмиссию 52,5 млрд руб.

Банки обяжут погашать потребкредит за счет страховки при наступлении страховых случаев

Банки обяжут погашать потребкредит за счет страховки при наступлении страховых случаев

Минпромторг отметил снижение производства фанеры в России из-за санкций

Цена газа в ЕС превысила $1900/тыс. куб. м на новостях об аварии в Норвегии

Цена газа в ЕС превысила $1900/тыс. куб. м на новостях об аварии в Норвегии

Производитель промгазов Air Products обдумывает передачу бизнеса в России

Индекс МосБиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с конца февраля

Индекс МосБиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с конца февраля

Минпромторг заплатит до 6,6 млрд рублей за доработку двигателя для МС-21

"Роскосмос" отложил подготовку пилотируемых полетов на Луну

Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях

Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });