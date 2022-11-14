Сменился гендиректор "Краслесинвеста"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректором АО "Краслесинвест" (операционная компания "ВЭБ.РФ", управляет Богучанским ЛПК в Красноярском крае) назначен Олег Шубин, который ранее занимал должность замгендиректора компании по лесообеспечению, сообщила пресс-служба "Краслесинвеста".

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 11 ноября.

На посту гендиректора "Краслесинвеста" Шубин сменил экс-главу Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Ивана Валентика, который занимал эту должность с октября 2021 года.

В пресс-службе компании сказали, что Валентик займется новыми проектами по развитию лесопереработки, а также сфокусируется на стратегии лесообеспечения проекта БТК - биотехнологического комплекса по глубокой переработке древесины.

Шубин уже возглавлял "Краслесинвест" с декабря 2019 года по октябрь 2021 года.

АО "Краслесинвест" было создано в феврале 2008 года специально для реализации проекта по строительству Богучанского ЛПК (север Красноярского края). Компания запустила первую очередь ЛПК (лесопильное производство) в сентябре 2016 года. Проектная мощность лесопромышленного предприятия составила 440 тыс. кубометров пиломатериалов в год с перспективой увеличения до 650 тысяч кубометров в год.

В рамках второй очереди завершено строительство завода топливных гранул (пеллет) мощностью 105 тысяч тонн продукции в год.

В третий этап проекта включен целлюлозный завод.

В 2019 году "ВЭБ.РФ" и инвестиционная компания Rockwell Capital подписали меморандум о намерениях по строительству лесохимического комбината в Красноярском крае на площадке АО "Краслесинвест". Объем инвестиций в создание всего комплекса оценивался в 140 млрд рублей. Для реализации этого проекта создано СП - ООО "Тайга Холдинг". В ее капитал "ВЭБ.РФ" в 2021 году внес акции АО "Краслесинвест", а Rockwell Capital - акционерное финансирование.