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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Денежная база РФ в широком определении в июне выросла на 2,7%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в июне 2022 года увеличилась на 504,0 млрд рублей, или на 2,7%, до 19 трлн 167,7 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России.

Денежная база в январе-июне 2022 года уменьшилась на 1 трлн 171,2 млрд рублей, или на 5,8% с 20 трлн 338,9 млрд рублей на 1 января 2022 года.

Годовые темпы изменения денежной базы на 1 июля были отрицательными (-0,7%) после также отрицательных темпов на 1 июня (-5,7%), на 1 мая (-5,5%), на 1 апреля (-1,2%) и годового роста 16,5% на 1 марта.

Рост денежной базы в июне обеспечило увеличение средств, размещенных банками в депозиты Банка России, на 429,3 млрд рублей, или на 15,6%, до рекордных 3 трлн 180,0 млрд рублей. Их доля в денежной базе увеличилась до 16,6% с 14,7%.

Объем наличных денег в составе базы в июне увеличился на 62,7 млрд рублей, или на 0,4%, до 14 трлн 33,3 млрд рублей после уменьшения в марте-мае на 1 трлн 844,5 млрд рублей, последовавшего за ростом в феврале на 2 трлн 31,0 млрд рублей.

С начала 2022 года наличных стало меньше на 34,8 млрд рублей, или на 0,2%, с 14 трлн 68,1 млрд рублей на 1 января.

Годовые темпы роста наличных на 1 июля выросли до 3,6% с 3,4% на 1 июня.

Доля наличных денег в объеме денежной базы в июне снизилась до 73,2% c 74,9%.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

ЦБ РФ
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