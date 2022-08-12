Денежная база России в широком определении в июле уменьшилась на 0,2%

За семь месяцев денежная база уменьшилась на 5,9%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Денежная база России в широком определении в июле 2022 года уменьшилась на 31,2 млрд рублей, или на 0,2%, до 19 трлн 136,5 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России.

Денежная база в январе-июле 2022 года уменьшилась на 1 трлн 202,4 млрд рублей, или на 5,9% с 20 трлн 338,9 млрд рублей на 1 января 2022 года.

Годовые темпы изменения денежной базы на 1 августа были отрицательными пятый месяц подряд (-2,8%) после также отрицательных темпов на 1 июля (-0,7%), на 1 июня (-5,7%), на 1 мая (-5,5%), на 1 апреля (-1,2%) и годового роста 16,5% на 1 марта.

Снижение денежной базы в июле определило уменьшение средств, размещенных банками в депозиты Банка России, на 354,1 млрд рублей, или на 11,1%, с рекордных 3 трлн 180,0 млрд рублей. Это снижение частично было компенсировано увеличением средств банков на корсчетах в ЦБ РФ на 214,3 млрд и объема наличных денег на 108,5 млрд рублей.

Объем наличных денег в составе базы в июле увеличился на 108,5 млрд рублей, или на 0,8%, до 14 трлн 141,8 млрд рублей после увеличения в июне на 62,7 млрд рублей, уменьшения в марте-мае на 1 трлн 844,5 млрд рублей, последовавшего за ростом в феврале на 2 трлн 31,0 млрд рублей.

С начала 2022 года наличных к 1 августа стало больше на 73,7 млрд рублей, или на 0,2%, с 14 трлн 68,1 млрд рублей на 1 января.

Годовые темпы роста наличных на 1 августа снизились до 3,0% с 3,6% на 1 июля.

Доля наличных денег в объеме денежной базы в июле выросла до 73,9% c 73,2%.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.