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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

Лоукостер Transavia France отменит часть рейсов до конца недели из-за забастовки

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бюджетный авиаперевозчик Transavia France, входящий во франко-голландскую группу Air France-KLM, продолжает отменять рейсы из-за забастовки бортпроводников, которая продлится до конца этой й недели.

В пятницу и субботу авиакомпания откажется от 30% запланированных перелетов, в воскресенье, последний день забастовки - от 25%, сообщает MarketWatch.

В среду по этой же причине Transavia отменила около 15% рейсов, в четверг - 25%.

Бастующие добиваются улучшения условий работы и повышения зарплат.

Transavia France Air France-KLM Франция
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