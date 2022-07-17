Заявка "Газпрома" на транзит по Украине в воскресенье составила 40,1 млн куб. м

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Европа переживает седьмой день без газа "Северного потока". Заявка на транзит российского газа через территорию Украины на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на воскресенье в объеме 40,1 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в субботу был 41,6 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Киев предложил перенести транзитные объемы с "Сохрановки" на ГИС "Суджа", но "Газпром" (MOEX: GAZP) уверен, что это технологически невозможно, исходя из российской потоковой схемы. Также распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от декабря 2019 года. "Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Спотовые цены на газ в Европе на фоне остановки на ремонт "Северного потока" держатся около $1600 за тысячу кубометров. Ликвидация аварии в Норвегии позволила ценам немного понизиться после взлета выше $1900 в середине недели. В Азии цены ощутимо ниже - августовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker), отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань, торгуется на уровне $1400.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе с началом новой недели упала до 11% (за понедельник-субботу) от энергобаланса по ЕС при среднем показателе за прошлую неделю в 15%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о закачке газа в ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для Европы, отражая способность руководства блока обеспечивать энергетическую безопасность. На данный момент резервы составляют 63,5%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (15 июля) составил 0,3 процентных пункта. На фоне остановки "Северного потока" на ремонт и аварий в Норвегии закачка упала до минимальных значений с весны, а Германия и Бельгия переходили к нетто-отбору газа из подземок. С 13-го числа ФРГ снова наращивает закачку, а с 14 июля - и Бельгия. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 1,4 процентных пункта.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

Европейские терминалы по приему СПГ вышли на 76-процентную производительность, что является одним из максимальных показателей (пока абсолютным рекордом было 77%). В среднем в июле терминалы загружены на 67% при 63% за июнь. Пока что регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии немного уступают европейским хабам.