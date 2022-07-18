Выручка Х5 во II квартале выросла на 18,6% до 647,3 млрд рублей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Продажи X5 Retail Group, крупнейшего ритейлера в России (магазины "Пятерочка", "Перекресток" и другие), во II квартале 2022 года увеличились на 18,6% по сравнению с показателем за II квартал 2021 года, до 647,276 млрд рублей, сообщила компания.

По сравнению с динамикой I квартала (19%) рост несколько замедлился.

Рост продаж Х5 составил 18,5% в апреле, затем ускорился до 19,3% в мае и замедлился до 18,2% в июне.

Сопоставимые продажи (LfL) Х5 в апреле-июне повысились на 11,7% на фоне роста среднего чека на 11% и покупательского трафика на 0,6% (в I квартале LfL-выручка ритейлера также увеличилась на 11,7% за счет роста среднего чека на 7,8% и трафика на 3,7%).

Выручка крупнейшего формата Х5 – сети магазинов "у дома" "Пятерочка" – во II квартале повысилась на 19,3%, до 530,236 млрд рублей (на 19,4%, до 534,318 млрд рублей с учетом экспресс-доставки). В I квартале рост составлял 19,8% (20,3% с учетом доставки).

Продажи сопоставимых магазинов "Пятерочка" во II квартале увеличились на 12,3% (на 12,6% в I квартале) благодаря росту среднего чека на 11,4% и трафика на 0,9%. Динамику среднего чека и трафика определили нормализация поведения покупателей по сравнению с I кварталом и ускорение инфляции, отметила Х5.

Квартальная выручка сети супермаркетов "Перекресток" выросла на 11,3%, до 91,048 млрд рублей (на 13%, до 95,345 млрд рублей с учетом доставки). LfL-продажи сети увеличились на 9% за счет роста среднего чека на 10,6%, который был частично нивелирован снижением покупательского трафика на 1,5%. Негативная динамика показателя была обусловлена уменьшением трафика в торговых центрах, где расположена приблизительно половина супермаркетов.

Выручка нового формата Х5 – сети "жестких" дискаунтеров "Чижик" – во II квартале выросла в 28 раз, до 6,818 млрд рублей с 245 млн рублей годом ранее.

Продажи гипермаркетов "Карусель", значительную часть которых Х5 закрыла с 2019 года, во II квартале сократились на 47,2%, до 4,464 млрд рублей, LfL-выручка сети – на 14,6% (трафик упал на 16%, при этом средний чек повысился на 1,6%).

Выручка цифровых бизнесов Х5 (экспресс-доставки, онлайн-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток", сервиса доставки готовой еды "Много лосося", сервиса доставки "последней мили" 5Post) повысилась на 38,4%, до 14,711 млрд рублей.

Торговая площадь магазинов Х5 выросла на 7,1% год к году, до 8,64 млн кв.м, в том числе площадь магазинов "у дома" "Пятерочка" – на 7,2%, до 7,27 млн кв.м.

Во II квартале Х5 открыла 300 новых магазинов против 341 годом ранее (данные net, с учетом закрытых магазинов), в том числе 238 магазинов "у дома" "Пятерочка" (308 годом ранее), три супермаркета "Перекресток" (28) и 64 дискаунтеров "Чижик" (10). Компания отметила, что ожидает значительного ускорения открытий дискаунтеров во втором полугодии.

В рамках программы повышения эффективности X5 во II квартале закрыла 47 магазинов "у дома", 10 супермаркетов, два гипермаркета и пять "темных" кухонь.

В первом полугодии 2022 года выручка Х5 выросла на 18,8%, до 1,25 трлн рублей, в том числе выручка "Пятерочки" – на 19,5%, до 1,01 трлн рублей (на 19,8% с учетом экспресс-доставки).

Сопоставимые продажи ритейлера в январе-июне повысились на 11,7% на фоне роста среднего чека на 9,5% и покупательского трафика на 2%.

Х5 – крупнейший по размеру выручки ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 19,779 тыс. магазинов, в том числе 18,558 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 986 супермаркетов "Перекресток", 26 гипермаркетов "Карусель" и 153 дискаунтера "Чижик".