Российский ритейл пережил худший квартал по динамике сопоставимых продаж

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Июль-сентябрь 2022 года оказались худшим кварталом для российских ритейлеров с точки зрения сопоставимых продаж, которые сильно отстали от продовольственной инфляции, считают в аналитической компании INFOLine. При этом в IV квартале ситуация может ухудшиться, опасаются аналитики.

"Поквартальная динамика сопоставимых продаж лидеров FMCG-рынка тревожит - III квартал 2022 года по показателю LfL стал худшим для розничной торговли за всю современную историю", - считает генеральный директор INFOLine Иван Федяков.

Так, по его словам, в III квартале рост сопоставимых продаж даже у лидеров продовольственной розницы не просто отставал от продуктовой инфляции, а находился существенно ниже ее уровня: при 15-20-процентной инфляции в сегменте потребительских товаров LfL-продажи магазинов "Перекресток" (принадлежит X5 Retail Group) выросли всего на 6,3%, малых форматов ритейлера "Лента" - сократились на 6,8%. Отрицательной оказалась и динамика LfL-продаж гипермаркетов "О'Кей" (-3,3%). Даже в дискаунтерах Fix Price наблюдалось существенное снижение трафика и физического объема продаж, отметил аналитик.

Как сообщалось, в целом LfL-продажи Х5 - крупнейшего в России ритейлера по объему выручки - в III квартале увеличились на 12,4%, в том числе основного формата компании (магазинов "у дома" "Пятерочка") - на 13,7%. LfL-выручка "Ленты" выросла на 1,3%, в том числе ее гипермаркетов - на 2,3%. Сопоставимые продажи группы "О'Кей" увеличились на 2,5%, ритейлера Fix Price - на 11,1%. "Магнит" еще не опубликовал свои результаты за III квартал.

"Естественные демографические потери, геополитическая миграция, режим жесткой потребительской экономии, когда все большее число покупателей ставит на первое место фактор цены, - эти причины весьма драматично меняют ландшафт отрасли", - считает Федяков.

В целом оборот продуктов питания и товаров первой необходимости показывает небольшой прирост, но происходит он исключительно за счет инфляции, отмечают в INFOLine.

В IV квартале ситуация рискует еще ухудшиться, полагает Федяков: объявление частичной мобилизации привело к заметному ухудшению потребительских настроений россиян, на этом фоне расходы домохозяйств существенно снизилась.

"Если в ближайшее время ситуация не изменится в лучшую сторону, то с наступлением нового года мы рискуем получить, во-первых, череду банкротств, а во-вторых, уход с рынка уже не только иностранных, но и российских компаний", - прогнозирует эксперт.