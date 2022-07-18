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Слабые отчеты компаний США омрачили прогноз для рынка

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Первые результаты американских компаний в текущем сезоне отчетности заставили инвесторов переключить внимание на ряд ключевых проблем, с которым столкнулся американский бизнес: от угрозы спада в экономике до давления на прибыль в связи с ростом расходов, пишет The Wall Street Journal.

В числе компаний, которые на прошлой неделе предупредили о текущих проблемах или мрачных перспективах, оказались банк JPMorgan Chase & Co., авиакомпания Delta Air Lines Inc. и поставщик промышленной отрасли Fastenal Co..

Невпечатляющие корпоративные результаты, а также свежие данные об инфляции, которая остается на максимуме за сорок лет, оказали давление на американский фондовый рынок на минувшей неделе. Даже несмотря на уверенный подъем по итогам торгов в пятницу, индикатор S&P 500 потерял 0,9% за неделю, а с начала года опустился на 19%.

На текущий момент о результатах за минувший квартал отчитались 7% компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом показатели 60% из них превзошли прогнозы аналитиков, тогда как средний показатель за последние пять лет составлял 77%, согласно данным FactSet. С конца марта аналитики ухудшили прогноз роста квартальной прибыли компаний до 4,2% с 5,9%.

Инвесторы оценивают неоднозначные сигналы относительно прогнозов компаний и экономики в целом. На этой неделе они будут анализировать новую порцию квартальных отчетов, в том числе о результатах отчитаются Netflix Inc. и Tesla Inc. Кроме того, будут опубликованы данные по рынку труда, которые позволят оценить его состояние в условиях высокой инфляции и растущего давления на экономику.

Нынешний сезон отчетности традиционно начался с результатов крупных банков. Morgan Stanley получил худшую, чем ожидалось, скорректированную прибыль и выручку во втором квартале 2022 года из-за снижения доходов инвестиционного подразделения. Wells Fargo & Co. зафиксировал более слабые, чем ожидалось, показатели чистой прибыли и выручки.

Крупнейший банк США по объему активов J.P. Morgan Chase & Co. во втором квартале сократил чистую прибыль сильнее, чем ожидали аналитики.

"Это лишь подтверждение того, что уже стало распространенным мнением, инфляция нанесла ущерб экономике, и попытки ФРС предотвратить его дальнейшие масштабы станут препятствием для экономического роста и, таким образом, для роста прибыли", - сказал директор по инвестициям DWS Group в Северной и Южной Америках Дэвид Бианко, которого цитирует WSJ.

Сезон отчетности продлится в течение нескольких недель, и инвесторы будут внимательно следить за показателями компаний, чтобы выявить "победителей" и "проигравших" в гонке за сохранение прибыли на фоне роста расходов.

США Morgan Stanleу Wells Fargo J.P. Morgan Chase Delta Air ФРС
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