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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Компании airBaltic пришлось арендовать самолеты из-за их дефицита

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, чтобы не отменять рейсы, начала брать самолеты в краткосрочную аренду у других владельцев, сообщил агентству BNS председатель правления компании Мартин Гаусс.

Он объяснил, что в разгар пандемии и еще до возникновения проблем с цепочками снабжения компания, исходя из прогнозов, решила сдать в долгосрочную аренду часть своего флота вместе с экипажами. Самолеты сдавались, например, Lufthansa. Гаусс назвал такую долгосрочную аренду очень прибыльной.

"А потом начались проблемы с цепочкой поставок некоторых деталей, необходимых для обслуживания (оставшихся - ИФ) самолетов airBaltic, из-за чего возникли задержки в обслуживании", - продолжил он.

В результате сейчас компании недоступны самолеты, которые находятся на обслуживании, поскольку оно затягивается из-за проблем с цепочкой поставок. С другой стороны, авиакомпания не может досрочно вернуть себе самолеты, переданные в аренду другим перевозчикам.

Наряду со многими авиакомпаниями Европы airBaltic оказалась перед выбором: отменять рейсы или находить самолеты и брать их в краткосрочную аренду.

"Это то, что airBaltic делает прямо сейчас. Мы не хотим отменять наши рейсы", - подчеркнул Гаусс.

Оборот airBaltic в прошлом году составил 204,1 млн евро, что на 41% больше, чем годом ранее, а чистый убыток компании уменьшился на 49%, до 135,7 млн евро.

airBaltic Латвия Мартин Гаусс Lufthansa
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