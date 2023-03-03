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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Латвийская airBaltic в 2022 году сократила чистый убыток в 2,5 раза

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Оборот латвийской национальной авиакомпании airBaltic по итогам 2022 года составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году.

Годовой чистый убыток компании сократился в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.

Поступления от пассажирских перевозок составили 400 млн евро, по договорам лизинга воздушных судов с экипажем (ACMI) - 77 млн евро. Прибыль airBaltic от основной деятельности в прошлом году равнялась 32 млн евро против 56 млн евро убытков годом ранее. EBITDA достигла 129,7 млн евро (в 2021 году - 0,3 млн евро).

Как сообщило руководство компании, положительное влияние на финансовые результаты оказали растущий спрос на перелеты, который оказался намного выше, чем прогнозировалось, а также сдача в аренду 11 самолетов европейским перевозчикам на основе контрактов ACMI. Негативными факторами стали антиковидные меры в первом квартале 2022 года и нехватка авиадвигателей, "что не позволило airBaltic использовать свои возможности на полную мощность".

Ранее сообщалось, что количество перевезенных авиакомпанией пассажиров в минувшем году увеличилось в 2,1 раза - до 3,3 млн человек, airBaltic совершила 37,3 тысячи рейсов, что на 59% больше, чем годом ранее.

Председатель правления airBaltic Мартиньш Гаусс отметил, что "с более чем полумиллиардным доходом и 3,3 млн перевезенных пассажиров компания находится на пути к стабильной прибыльности".

Количество сотрудников авиакомпании в 2022 году увеличилось на 38% - до 2143 человек - в связи с увеличением числа рейсов и на фоне прогнозов о дальнейшем восстановлении рынка

Основным акционером airBaltic является Латвийское государство с долей 97,97%.

Латвия airBaltic Мартиньш Гаусс
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