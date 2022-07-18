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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Petropavlovsk подал заявление о прекращении торгов на Мосбирже вслед за назначением администраторов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона принял решение назначить Алистера Мэнсона, Тревора Биньона и Джо Роллса из компании Opus Restructurin в качестве внешних управляющих золотодобытчика Petropavlovsk, сообщила компания.

Это означает начало процедуры несостоятельности. Совет директоров Petropavlovsk утратил полномочия по принятию решений, за повседневную работу компании будут отвечать администраторы.

Вслед за назначением управляющих Petropavlovsk подал заявление об отмене листинга акций и конвертируемых облигаций компании на LSE и прекращении торгов акциями на "Московской бирже".

Включение Газпромбанка, который был основным кредитором и покупателем Petropavlovsk, в санкционный список Великобритании затруднило компании сбыт золота и обслуживание долга. Золотодобытчик начал пропускать платежи по процентам. В апреле Газпромбанк потребовал от Petropavlovsk досрочного погашения $201 млн с учетом процентов по кредиту головной компании и $87,1 млн – по кредитным линиям в "дочек". А вскоре после этого передал права требования по обязательству головной компании фирме, связанной с УГМК, а "дочек" – фирме "Нордик". Однако это не освободило золотодобытчика от досрочного погашения обязательств.

На настоящий момент Petropavlovsk не может произвести погашение УГМК, и по ряду причин совет директоров считает маловероятной возможность рефинансирования, заявил золотодобытчик.

Petropavlovsk привлек консультантов для анализа вариантов выхода из сложившегося положения, включая возможную продажу долей компании в производственных предприятиях. Как сообщил золотодобытчик, он ведет переговоры с двумя потенциальными покупателями.

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Константин Струков остается крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29%.

Petropavlovsk Московская биржа
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