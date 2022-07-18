Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Золото умеренно дорожает после снижения на протяжении пяти недель подряд

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Цены на золото умеренно растут в понедельник на фоне снижение курса доллара, завершив до этого в минусе пять недель кряду, пишет MarketWatch.

Котировки августовских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов поднимаются на 0,3% - до $1708,50 за унцию.

Серебро с поставкой в сентябре прибавило в цене 1,1% и стоит $18,80 за унцию.

Падение цен на драгметаллы в последние недели объясняется ростом курса доллара на ожиданиях резкого ужесточения денежно-кредитной политики в США. В частности, на прошлой неделе доллар достигал паритета в паре с евро.

Спрос на золото в качестве защитного актива нивелируется снижением покупательской способности иностранных инвесторов, отметил глава компании Money Crashers Эндрю Шрейдж. "При таком курсе доллара заявок на покупки золота попросту недостаточно", - добавил он.

Однако в понедельник долларовый индекс, показывающий динамику американской валюты к шести основным валютам мира, падает на 0,75%, что оказало поддержку ценам на сырье в целом и драгоценные металлы в частности.

золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биткойн поднялся выше $22 тыс. впервые за месяц

Рубль вырос к доллару и евро на фоне внешнего позитива и перед пиком налогового периода

Рубль вырос к доллару и евро на фоне внешнего позитива и перед пиком налогового периода

Brent подорожала до $105,5 за баррель

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои

Компании airBaltic пришлось арендовать самолеты из-за их дефицита

Суд в РФ оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за не удаленную с YouTube информацию

Индекс МосБиржи ушел ниже 2100п на фоне укрепления рубля

"Газпром" зафиксировал новый исторический рекорд по объему поставок газа в Китай

"Газпром" зафиксировал новый исторический рекорд по объему поставок газа в Китай

Минсельхоз сообщил о росте урожайности пшеницы почти на 24%

Минсельхоз сообщил о росте урожайности пшеницы почти на 24%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });