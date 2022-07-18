Золото умеренно дорожает после снижения на протяжении пяти недель подряд

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Цены на золото умеренно растут в понедельник на фоне снижение курса доллара, завершив до этого в минусе пять недель кряду, пишет MarketWatch.

Котировки августовских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов поднимаются на 0,3% - до $1708,50 за унцию.

Серебро с поставкой в сентябре прибавило в цене 1,1% и стоит $18,80 за унцию.

Падение цен на драгметаллы в последние недели объясняется ростом курса доллара на ожиданиях резкого ужесточения денежно-кредитной политики в США. В частности, на прошлой неделе доллар достигал паритета в паре с евро.

Спрос на золото в качестве защитного актива нивелируется снижением покупательской способности иностранных инвесторов, отметил глава компании Money Crashers Эндрю Шрейдж. "При таком курсе доллара заявок на покупки золота попросту недостаточно", - добавил он.

Однако в понедельник долларовый индекс, показывающий динамику американской валюты к шести основным валютам мира, падает на 0,75%, что оказало поддержку ценам на сырье в целом и драгоценные металлы в частности.