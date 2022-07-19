Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

IBM получила скорректированную прибыль и выручку во II кв. лучше прогнозов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines Corp (IBM) по итогам второго квартала 2022 года увеличила чистую прибыль на 5,1%, скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков.

Между тем эксперты выразили обеспокоенность дальнейшими последствиями роста курса доллара для финансовых показателей IBM, в связи с чем ее акции подешевели.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне текущего года составила $1,392 млрд по сравнению с $1,325 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,53 с $1,47.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,31 на акцию против $2,23 годом ранее.

Квартальная выручка IBM увеличилась на 9,3%, до $15,54 млрд с $14,22 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль IBM во втором квартале на уровне $2,26 на акцию при выручке в $15,08 млрд.

В минувшем квартале выручка IBM в сегменте ПО увеличилась на 6,4% и достигла $6,2 млрд, в консалтинге рост выручки составил 9,8% - до $4,8 млрд, в сегменте инфраструктуры показатель вырос на 19% и составил $4,2 млрд.

Компания сохранила предыдущий прогноз для роста выручки в 2022 году на 4-6% (mid-single-digit growth) без учета спин-оффа подразделения Kyndryl и изменения валютных курсов. При этом IBM подтвердила, что по-прежнему ожидает процентного увеличения выручки на число из верхней границы прогноза.

Бумаги компании на дополнительных торгах в понедельник подешевели на 4,3%.

IBM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин предложил закрепить в бюджетном правиле добычу в 9,5 млн б/с, цену отсечения - $60

Минфин предложил закрепить в бюджетном правиле добычу в 9,5 млн б/с, цену отсечения - $60

Выработка ветряков в ЕС упала из-за жары и штиля

Биткойн поднялся выше $22 тыс. впервые за месяц

Рубль вырос к доллару и евро на фоне внешнего позитива и перед пиком налогового периода

Рубль вырос к доллару и евро на фоне внешнего позитива и перед пиком налогового периода

Brent подорожала до $105,5 за баррель

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои

Компании airBaltic пришлось арендовать самолеты из-за их дефицита

Суд в РФ оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за не удаленную с YouTube информацию

Индекс МосБиржи ушел ниже 2100п на фоне укрепления рубля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });