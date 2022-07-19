IBM получила скорректированную прибыль и выручку во II кв. лучше прогнозов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines Corp (IBM) по итогам второго квартала 2022 года увеличила чистую прибыль на 5,1%, скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков.

Между тем эксперты выразили обеспокоенность дальнейшими последствиями роста курса доллара для финансовых показателей IBM, в связи с чем ее акции подешевели.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне текущего года составила $1,392 млрд по сравнению с $1,325 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,53 с $1,47.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,31 на акцию против $2,23 годом ранее.

Квартальная выручка IBM увеличилась на 9,3%, до $15,54 млрд с $14,22 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль IBM во втором квартале на уровне $2,26 на акцию при выручке в $15,08 млрд.

В минувшем квартале выручка IBM в сегменте ПО увеличилась на 6,4% и достигла $6,2 млрд, в консалтинге рост выручки составил 9,8% - до $4,8 млрд, в сегменте инфраструктуры показатель вырос на 19% и составил $4,2 млрд.

Компания сохранила предыдущий прогноз для роста выручки в 2022 году на 4-6% (mid-single-digit growth) без учета спин-оффа подразделения Kyndryl и изменения валютных курсов. При этом IBM подтвердила, что по-прежнему ожидает процентного увеличения выручки на число из верхней границы прогноза.

Бумаги компании на дополнительных торгах в понедельник подешевели на 4,3%.