Hasbro получила квартальную чистую прибыль после убытка годом ранее

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Hasbro Inc. получил чистую прибыльво II квартале 2022 года после убытка годом ранее, а скорректированный показатель оказался лучше ожиданий рынка.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $142 млн, или $1,02 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $22,9 млн, или $0,17 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,15 на акцию и оказалась выше среднего прогноза рынка в $0,94 на акцию, предоставленного FactSet.

Выручка компании в минувшем квартале выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до $1,339 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $1,374 млрд.

Квартальная выручка Hasbro в сегменте Entertainment, включающем производство, распространение и лицензирование видеоконтента, упала на 18%, до $185,2 млн, в сегменте потребительских продуктов - выросла на 7%, до $734,2 млн.

Подразделение Wizards of the Coast and Digital Gaming, специализирующееся на настольных и цифровых играх, таких как коллекционная карточная игра Magic: The Gathering и настольная ролевая игра Dungeons & Dragons, увеличило выручку на 3%, до $419,8 млн.

Hasbro отметила, что предприняла "значительные меры" в первом полугодии для обеспечения запасов товаров в преддверии праздников и запуска новых продуктов.

Компания также сохранила прогноз, в соответствии с которым ожидает роста выручки без учета изменения курсов валют в текущем году на число из начала первого десятка (low-single digit) в процентном выражении.

С начала 2022 года акции Hasbro подешевели на 22%, в то время как индекс S&P 500 упал на 20%.