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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:11

Банк Англии рассмотрит возможность подъема ставки в августе сразу на 50 б.п.

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Банк Англии рассмотрит возможность повышения базовой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании в начале августа, заявил председатель центробанка Эндрю Бейли. Его заявление опубликовано на сайте ЦБ в преддверии его выступления в резиденции лорда-мэра Лондона.

Бейли назвал возвращение инфляции в Великобритании к целевому показателю в 2% "абсолютным приоритетом" Банка Англии.

"Это означает, что повышение ставки на 50 б.п. будет одним из вариантов, который мы будем обсуждать на следующем заседании", - отмечает Бейли.

Пока по его словам, никаких решений еще не принято.

"Мы не объявляем решений Банка Англии заранее по причине того, что все они основаны на обсуждениях девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) в ходе заседаний", - говорится в заявлении.

На августовском заседании британский ЦБ также может начать обсуждение стратегии продажи гособлигаций, приобретенных им ранее в рамках программы выкупа активов. Продажа активов начнется сразу после одобрения стратегии, которого, по мнению Бейли, можно ждать по итогам сентябрьского заседания.

Расчеты аналитиков Банка Англии показывают, что за первый год активных продаж Центробанк сможет сократить портфель госбумаг на сумму от 50 млрд фунтов ($60 млрд) до 100 млрд фунтов стерлингов.

В июне британский ЦБ повысил ставку на 25 б.п., до 1,25%. Ставка была повышена по итогам пятого заседания подряд, чего не наблюдалось ни разу более чем за 300-летнюю историю Банка Англии, и достигла максимума с начала 2009 года.

Банк Англии Великобритания Эндрю Бейли
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