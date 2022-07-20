Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Киргизия полностью перешла с Россией на расчеты в рублях

Киргизия полностью перешла с Россией на расчеты в рублях
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Киргизия и Россия полностью перешли на расчеты в рублях, заявил министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев.

По его словам, расчеты по основным видам товаров идут в российских рублях.

"Единственной группой товаров, по которой расчеты производились в долларах, были ГСМ. В связи с введением санкций и отключением SWIFT-системы возникли проблемы по платежам. Было принято решение о переходе на расчеты в рублях. Таким образом, можно констатировать, что все расчеты с Россией производятся в рублях", - сказал Амангельдиев.

Министр добавил, что после перехода на расчеты в рублях, курс рубля начал укрепляться, что соответственно сказалось на стоимости топлива.

"Курс рубля вырос после того, как мы перешли на расчеты в российских рублях. Соответственно, это привело к росту цен на ГСМ. Кроме того, дизельное топливо дорожает в самой России", - сказал Амангельдиев.

Ранее он сообщил, что нефтрейдерам Киргизии планируется выделить дополнительный кредит на покупку ГСМ для стабилизации ситуации на рынке. "Сейчас снова возникли проблемы из-за укрепления курса рубля и перехода России на расчеты в рублях. Поэтому принято решение о дополнительной поддержке компаний. Планируется, что деньги будут выделены для покупки бензина, дизельного топлива и сжиженного газа", - отметил Амангельдиев.

Он напомнил, что весной компании "Партнер Нефть" и "Ред Петролеум" уже получили 2 млрд сомов ($24 млн), что позволило создать 40-дневный запас ГСМ. Ожидается, что будет выделено еще более 1 млрд сомов.

Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" выпустит ограниченную партию Lada Largus в объеме не менее 1,8 тыс. штук

Wildberries фиксирует нетипичный взлет спроса на санки в июне-июле

В 2021 году сменился лидер российского рынка сыра

ГПБ вводит для физлиц комиссию по счетам в долларах и евро

Египет не закупил американскую пшеницу на тендере GASC из-за цены

Египет не закупил американскую пшеницу на тендере GASC из-за цены

Опрос BofA показал рекордный пессимизм инвесторов в США

Газпромбанк может стать партнером "Автодора" в новой лизинговой компании

Проданы почти все билеты на автобусы из Петербурга в Таллин и Хельсинки на июль

Проданы почти все билеты на автобусы из Петербурга в Таллин и Хельсинки на июль

"Синара" и "Новомет" договорились разработать двигатели для "Ласточек"

"Синара" и "Новомет" договорились разработать двигатели для "Ласточек"

Курс евро опустился ниже 56 рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });