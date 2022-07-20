Киргизия полностью перешла с Россией на расчеты в рублях

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Киргизия и Россия полностью перешли на расчеты в рублях, заявил министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев.

По его словам, расчеты по основным видам товаров идут в российских рублях.

"Единственной группой товаров, по которой расчеты производились в долларах, были ГСМ. В связи с введением санкций и отключением SWIFT-системы возникли проблемы по платежам. Было принято решение о переходе на расчеты в рублях. Таким образом, можно констатировать, что все расчеты с Россией производятся в рублях", - сказал Амангельдиев.

Министр добавил, что после перехода на расчеты в рублях, курс рубля начал укрепляться, что соответственно сказалось на стоимости топлива.

"Курс рубля вырос после того, как мы перешли на расчеты в российских рублях. Соответственно, это привело к росту цен на ГСМ. Кроме того, дизельное топливо дорожает в самой России", - сказал Амангельдиев.

Ранее он сообщил, что нефтрейдерам Киргизии планируется выделить дополнительный кредит на покупку ГСМ для стабилизации ситуации на рынке. "Сейчас снова возникли проблемы из-за укрепления курса рубля и перехода России на расчеты в рублях. Поэтому принято решение о дополнительной поддержке компаний. Планируется, что деньги будут выделены для покупки бензина, дизельного топлива и сжиженного газа", - отметил Амангельдиев.

Он напомнил, что весной компании "Партнер Нефть" и "Ред Петролеум" уже получили 2 млрд сомов ($24 млн), что позволило создать 40-дневный запас ГСМ. Ожидается, что будет выделено еще более 1 млрд сомов.