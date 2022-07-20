Правительство КНР примет более гибкий подход к таргетированию роста ВВП

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Власти Китая готовы применить более гибкий подход к целевому показателю роста экономики страны с акцентом на занятости, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Его слова приводит Bloomberg.

Важнейшей задачей правительства он назвал обеспечение стабильного уровня занятости и инфляции, при этом власти готовы к небольшим отклонениям темпов роста ВВП от целевого диапазона в ту или иную сторону.

"Удержание главных экономических индикаторов в нужном диапазоне также означает поддержание устойчивого и крепкого роста макроэкономики", - заявил он.

Правительство КНР ожидает роста экономики страны в текущем году примерно на 5,5%, при этом многие экономисты опасаются, что реальные темпы могут оказаться существенно ниже этого уровня.

Также Ли Кэцян сообщил о намерении властей Китая продолжить работу по увеличению числа международных рейсов и ослаблению ограничений, в том числе в том, что касается выдачи виз и тестирования приезжающих на коронавирус.