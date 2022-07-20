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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Биржевые цены на бензин к середине недели выросли более чем на 5%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин на текущей неделе устремились вверх, за три рабочих дня они выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, стоимость Аи-92 выросла на 5,5% – с 39,346 тыс. руб./т 18 июля до 41,497 тыс. руб./т 20 июля.

Аи-95 подорожал на 5,4% – с 44,875 тыс. руб./т 18 июля до 47,287 тыс. руб./т 20 июля.

Стоимость дизтоплива за аналогичный период выросла незначительно – на 1%, с 56,827 тыс. руб./т 18 июля до 57,405 тыс. руб./т 20 июля.

СПбМТСБ
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