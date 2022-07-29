Продажи дизтоплива на СПбМТСБ за семь месяцев выросли почти на 25%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе-июле 2022 года составили 15,9 млн тонн, что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила площадка.

Оборот в денежном выражении вырос на 9,2% - до 768 млрд рублей.

Бензинов продано 5,6 млн тонн - рост на 7,1%. Продажи Аи-92 составили 3,6 млн тонн (рост на 8%), Аи-95 - 2 млн тонн (рост на 6%).

Дизельного топлива продано 7,4 млн тонн (рост на 25,2%). Из них 4,99 млн тонн - летнего ДТ (увеличение на 24,6%), зимнего - 1,2 млн тонн (рост на 38,3%), межсезонного - 740 тыс. тонн (рост на 22,4%), арктического - 437 тыс. тонн (рост на 6%).

Продажи авиакеросина составили 667 тыс. тонн (снижение на 44%), топочного мазута - 886 тыс. тонн (увеличение на 19,8%), сжиженных углеводородных газов - чуть более 1 млн тонн (рост на 9,9%).

Как сообщалось, объемы реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ в 2021 году составили 27,03 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 16,6%. Бензинов было продано 9,785 млн тонн (рост на 19,3%), дизельного топлива - 11,502 млн тонн (рост на 17,6%).