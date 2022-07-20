Рынок акций РФ в среду подрос в рамках коррекции

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду умеренно подрос в рамках коррекции, отскок сдерживался ухудшением настроений в Европе, просевшей нефтью и сообщениями о новых антироссийских санкциях Запада; индекс МосБиржи консолидировался в районе 2075 пунктов при смешанной динамике blue chips, упали до новых минимумов акции ПАО "СПБ биржа" (-14,3%) на новостях от ЦБ РФ об ограничениях доступа к торговле на бирже неквалифицированных инвесторов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2075,24 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1188,91 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 10,1%.

Доллар просел до 55,0 рубля (-0,35 рубля).

Подорожали расписки OZON (+4%), акции "Сургутнефтегаза" (+3,5% и +0,8% "префы"), "Роснефти" (+2,9%), "Яндекса" (+2,6%), "Газпрома" (+2%), "Интер РАО" (+1,8%), "Татнефти" (+1,3%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%).

Акции ПАО "СПБ биржа" упали до 100 рублей, минимума с начала торгов на "Мосбирже" в ноябре 2021 года. ЦБ РФ планирует временно включить сделки с иностранными бумагами (доступ к которым открыт на "СПБ бирже" - прим. ИФ) в перечень доступных только квалифицированным инвесторам, это предусматривает концепция совершенствования защиты розничных инвесторов, подготовленная ЦБ РФ. Такое предложение объясняется прежде всего инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов.

Также в среду подешевели акции Polymetal (-10,1%), "НЛМК" (-2,6%), UC Rusal (-2,3%), расписки TCS Group (-2,3%), бумаги "Северстали" (-1,7%), "ММК" (-1,4%), АФК "Система" (-1,3%), "РусГидро" (-1,2%), Сбербанка (-1% и -0,9% "префы"), ПАО "Полюс" (-1%), ВТБ (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%).

"Аэрофлот" сообщил о возобновлении регулярных пассажирских рейсов Москва-Пекин, полеты будут выполняться один раз в неделю на Airbus A330.

Санкции Канады в отношении "Газпрома", которые обернулись существенным снижением прокачки газа по газопроводу "Северный поток" в Европу, связаны с собственными планами этой страны выйти на рынок Европы, заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив.

Группа "НЛМК" с начала года сократила объемы производства приблизительно на 1 млн тонн по сравнению с заложенными ориентирами, заявил председатель совета директоров компании Владимир Лисин, выступая на региональном съезде СПП в Липецке. По его оценке, вся российская металлургия потеряет от 30% до 50% в объемах производства.

Постпреды ЕС в среду согласовали новые санкции в отношении России, речь, в частности, идет о запрете на импорт российского золота, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. "ЕС согласовал запрет на российское золото, прочие детали по санкциям", - пишет агентство.

ЦБ РФ разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры, говорится в сообщении регулятора.

Газопровод "Северный поток" после планового обслуживания, которое завершится утром в четверг, будет работать на 40% мощности, как и до остановки, сообщил газотранспортный оператор OPAL Gastransport.

Комментарии аналитиков

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, инвесторы ожидают возобновления поставок газа по направлению "Северного потока" в четверг, что поддерживает акции "Газпрома" и весь нефтегазовый сектор. Неплохо в среду также смотрелись бумаги компаний потребительского сектора.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, лучше остальных в среду выглядели акции представителей технологического и электроэнергетического секторов, некоторые нефтегазовые фишки. Акции "Газпрома" подросли на фоне ожиданий возобновления поставок газа по "Северному потоку 1".

В целом, картина "боковика" на российском рынке остается актуальной в ближайшее время. Сигналы центробанков будут среди важных новостей во второй половине недели. В четверг, 21 июля, ЕЦБ будет принимать решение по процентной ставке, в пятницу судьбу ключевой ставки будет решать Банк России. Индекс МосБиржи в четверг будет формироваться в пределах 2000-2120 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Евгения Линчика, в четверг на рынке акций РФ ожидается сохранение волатильности и смешанной динамики "фишек". Ориентир по рублевому индексу МосБиржи - 2050-2110 пунктов, по индексу РТС - 1160-1220 пунктов.

Европейские индексы к вечеру перешли к снижению из-за риска энергетического кризиса на фоне опасений дефицита поставок газа. Американский фондовый рынок пытается продлить ралли, индекс технологических компаний Nasdaq уверенно идет вверх. Нефть марки Brent продолжает консолидацию выше отметки $105 за баррель. Россия второй месяц подряд обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай, отмечает Линчик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Research" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ в среду подрос, долю оптимизма привнесли выросшие акции "Газпрома", который планирует восстановить работу "Северного потока" уже 21 июля, как это и было запланировано в рамках профилактических работ.

Впрочем, дальнейшая эксплуатация на полную мощность остается под вопросом, так как "Газпром" еще не получил документы на возврат турбины Siemens. С другой стороны, продолжает расти экспорт в Китай - 19 июля был установлен очередной рекорд прокачки газа по ветке "Сила Сибири".

ЦБ РФ решил поспособствовать повышению требований в отношении признания инвесторов квалифицированными. Регулятор предлагает повысить порог для таких инвесторов до 30 млн рублей. Также рекомендуется брокерам приостановить продажу неквалифицированным инвесторам зарубежных ценных бумаг. На текущий момент в ЦБ оценивают число физлиц с замороженными активами на уровне около 5 млн человек.

Рубль продолжает укрепляться в ожидании пика налоговых платежей, которые состоятся на следующей неделе. На текущий момент банки не заинтересованы в слабости рубля, так как их валютные позиции, по сути, относятся к глубокому пассиву. То есть какого-либо спекулятивного давления на рубль не оказывается. Соответственно, в условиях сильного торгового баланса и растущего спроса на рублевую ликвидность российская валюта сохранит склонность к укреплению.

В Европе предложения Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15% до весны следующего года сломали позитивный настрой европейских инвесторов. В Германии усиливается общественное мнение в отношении необходимости запуска "Северного потока 2". В Италии премьер Марио Драги выступил перед парламентом и выразил готовность продолжить работать на своем посту. Однако голосование по вопросу доверия премьер-министру состоится вечером в среду после закрытия торгов, отмечает Кочетков.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,7%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), однако просела после утреннего роста Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,2-0,4%), растут Штаты (индексы прибавляют 0,3-1,8% во главе с Nasdaq).

Народный банк Китая (НБК, центробанк) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых и ставку по пятилетним кредитам на отметке 4,45% годовых. Кроме того, китайский ЦБ влил 3 млрд юаней ($444,9 млн) в финсистему страны в рамках семидневных операций обратного РЕПО.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне упали на 5,4% относительно предыдущего месяца и составили 5,12 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 5,38 млн по сравнению с 5,41 млн в мае.

Нефть

На нефтяном рынке в среду цены корректируются вниз после роста накануне до максимумов с начала июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 в среду составила $106,85 за баррель (-0,5% и +1% во вторник), августовская цена WTI - $103,43 за баррель (-0,8% и +1,6% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 0,445 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), запасы бензина выросли почти на 3,5 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,295 млн баррелей (ожидался рост на 1,6 млн).

Президент США Джо Байден во вторник пообещал предпринять "решительные меры со стороны исполнительной власти" для борьбы с изменением климата и поддержки возобновляемой энергетики, не уточнив детали таких мер.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (+13,5%), VEON (+11,9%), SFI (+6,2%), ПАО "Россети Центр" (+5,2%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (+4,8%), бумаги "Детского мира" (+3,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+2,7%), ПАО "Куйбышевазот" (+2,7%), "Группы ЛСР" (+2,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Центральный телеграф" (-4,8%), "Иркута" (-4,1%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-4%), "Русснефти" (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,18 млрд рублей (из них 8,53 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,45 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,27 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").