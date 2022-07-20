Цены производителей продовольствия в РФ в июне пошли вниз

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Цены производителей пищевых продуктов в РФ в июне пошли вниз.

Как сообщил Росстат в среду, в июне по сравнению с маем они снизились на 1,1%.

В мае по сравнению с апрелем рост составлял 0,7%, в апреле по сравнению с мартом - 6,1%, в марте по сравнению с февралем - 3,9%, в феврале - 0,9%, в январе - 1,4%, в декабре - 0,5%, в ноябре - 0,4%, в октябре - 1,7%, в сентябре - 1,4%, в августе - 0,8%.

По сравнению с июнем прошлого года цены повысились на 17,2% (на 19,6% май к маю), с начала текущего года - на 11,4% (на 12,6% за январь-май).

Производители напитков в июне по сравнению с маем подняли цены на 0,1% (в мае по сравнению с апрелем - на 3,7%), с начала года - на 15,3% (на 15,1%), по сравнению с июнем прошлого года - на 17,1% (на 17,1%).